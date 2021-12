Ehrung 90 Jahre nach Großbrand im Alten Schloss

90 Jahre nach dem Brand im Alten Schloss in Stuttgart ist am Dienstag eine Ehrentafel für drei verunglückte Feuerwehrmänner enthüllt worden. Am 21. Dezember 1931 zerstörte ein ausufernder Kaminbrand weitgehend den sogenannten Dürnitzbau mit beiden Türmen. Der Brand konnte erst nach zwei Tagen unter Kontrolle gebracht werden. Die gesamten Löscharbeiten dauerten zehn Tage. Es war die bis dahin größte Katastrophe in der Geschichte des Alten Schlosses in Stuttgart. Der Wiederaufbau wurde durch Spenden finanziert. Aber noch bevor die Arbeiten beendet werden konnten, richtete 1944 während des Zweiten Weltkriegs ein Bombenangriff erneut große Schäden an. Heute ist im Alten Schloss das Württembergische Landesmuseum untergebracht.