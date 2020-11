Annemarie Raab hat am Schwarzen Donnerstag am 30. September 2010 vielen Verletzten im Stuttgarter Schlossgarten geholfen - das bewegt und beeinflusst sie noch heute.

Annemarie Raabs Sohn war mit der Erlaubnis der Eltern auf der Schülerdemonstration mit dem Titel "Bildung statt Tiefbahnhof", die am 30. September in der Stuttgarter Innenstadt stattgefunden hatte. Als die Schüler die Geschehnisse im Schlossgarten mitbekamen, waren sie dort hin geeilt. Von dort bekam Annemarie Raab einen Anruf von ihrem Sohn: "Und er hat gesagt: Mama, hier ist Polizei und hier gibts Wasserwerfer, komm bitte."

Annemarie Raab wusch Stuttgart 21-Demonstranten Pfefferspray-Augen aus

Annemarie hatte an diesem Tag Zeit und ging also in den Schlossgarten. Sie half einem ehrenamtlichen Sanitäter, der sich um die Verletzten kümmerte. Raab beruhigte, hielt Hände und wusch Pfefferspray aus vielen brennenden Augen. "Die haben geweint. Die haben gewimmert. Die haben vor Schmerz geschrien", erinnert sich Raab heute, zehn Jahre später. Professionell ausgebildete Sanitäter seien erst gekommen, nachdem Dietrich Wagner schwer an den Augen verletzt worden sei. Davor habe es geheißen, dass das Rote Kreuz nicht in den Bereich hineindürfe, so Raab. "Und dann habe ich gesagt, das kann es eigentlich nicht sein."

Zwei Männer stützen im Schlossgarten in Stuttgart den durch einen Wasserwerfer verletzten Dietrich Wagner. Tausende hatten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 demonstriert und wollten am 30. September 2010 das Fällen von hunderte Jahren alten Bäumen verhindern. (Archiv) dpa Bildfunk picture alliance / dpa / Marijan Murat

Schwarzer Donnerstag wirkt bis heute nach

Zehn Jahre nach ihrem aufwühlenden Hilfseinsatz im Stuttgarter Schlossgarten spricht Annemarie Raab immer noch nicht gerne über das, was passiert ist. Sie sagt, "dass es mich emotional total bewegt, dass ich große Schwierigkeiten habe, hier, seitdem die Baustelle eingerichtet ist, hierher zu kommen." Sie fahre auch nicht mehr mit dem Rad durch die Stadt und sie meide Menschenmengen.