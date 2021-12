Besigheim: Ehepaar rettet sich nach Erdrutsch aus Auto

Ein Ehepaar parkt sein Auto in der baden-württembergischen Kleinstadt Besigheim an einem Feldweg - als der Weg neben ihnen plötzlich absackt und der Wagen fast in ein zwei Meter tiefes Loch fällt.

Die beiden 70-Jährigen hatten an dem Feldweg in der Nähe einer Unterführung auf der B27 gehalten. Plötzlich gab der Boden neben dem Wagen nach, so dass ein etwa vier Meter breites und fünf Meter langes Loch entstand, wie die Polizei Ludwigsburg mitteilte. Dadurch verloren die Reifen auf der Beifahrerseite den Halt und das Auto drohte in das Loch zu kippen. Der Mann und die Frau brachten sich über die Fahrerseite in Sicherheit. Beide blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte das weitere Abrutschen des Autos verhindern. Unterspülung könnte Boden aufgeweicht haben Die Ursache für den Erdrutsch ist noch nicht klar. Vermutlich habe eine Unterspülung den Boden aufgeweicht, so die Einsatzkräfte. Der Feldweg wurde gesperrt. Die B27 ist jedoch weiterhin in beide Richtungen befahrbar. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.