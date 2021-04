per Mail teilen

Unbekannte haben ein älteres Ehepaar aus Leonberg (Kreis Böblingen) um 100 000 Euro betrogen. Die Kriminellen riefen die Senioren an und gaben sich als Mitarbeiter eines Konsulats aus, teilte Polizei mit. Sie logen ihnen vor, dass der im Ausland lebende Sohn in Schwierigkeiten sei und es ihm auch gesundheitlich schlecht gehe. Daraufhin hob das Ehepaar größere Beträge ab und übergab das Geld am Kölner Hauptbahnhof.