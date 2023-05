Der Zoll rechnet damit, dass wieder mehr am Stuttgarter Flughafen geschmuggelt wird. Die Klassiker: Zigaretten, Alkohol und Essen. Kürzlich beschlagnahmten die Beamten aber Haare.

Dem Zoll am Stuttgarter Flughafen ist in der vergangenen Woche ein ganz besonderer Fisch ins Netz gegangen. Das teilte das Hauptzollamt am Dienstag mit. Am Busterminal des Flughafens beobachteten Zollbeamte demnach, wie eine Frau mehrere Pakete von einem Reisebus zu ihrem Auto trug. Darin entdeckten die Beamten etwa einhundert Kilogramm Echthaar aus Osteuropa.

Auch Haare sind zollpflichtig

Den Gesamtwert der Haare schätzt der Zoll auf rund 25.000 Euro. Damit seien Einfuhrabgaben in Höhe von 5.000 Euro fällig gewesen. "Natürlich ist das zollpflichtige Ware", sagte ein Sprecher des Stuttgarter Hauptzollamts dem SWR. Grundsätzlich seien Körperteile aber nicht zollpflichtig. Manchmal habe es der Zoll aber dennoch mit menschlichen Körperteilen zu tun.

"Wir haben es manchmal mit Bestandteilen des menschlichen Körpers zutun."

"Beispielsweise wenn jemand gestorben sei und der Leichnam in einem anderen Land beerdigt werden solle, ist der Transport zollfrei", erklärte Seemann. "Auch bei Organlieferungen fallen grundsätzlich keine Einfuhrabgaben an." Obwohl es sich bei den geschmuggelten Haaren um Körperteile handelt, seien diese eindeutig für die Herstellung von Echthaarperücken bestimmt gewesen.

Verfahren auch gegen Firma in Fellbach eingeleitet

Bei der Kontrolle gab die Frau an, dass die Haare nicht nur für ihr eigenes Unternehmen, sondern auch für eine andere Firma bestimmt seien. Gegen die Frau, aber auch gegen die Firma aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) läuft nun ein Steuerstrafverfahren wegen Einfuhrschmuggels.