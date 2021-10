Autozulieferer Eberspächer: Kurzarbeit nach Cyberangriff

Der Cyberangriff auf den Autozulieferer Eberspächer in Esslingen führt zu Kurzarbeit am Stammsitz. Mit der IG Metall sei ein Ergänzungstarifvertrag geschlossen worden, teilte eine Unternehmenssprecherin am Mittwoch mit. Die Regelung ermögliche es, ab sofort zu 100 Prozent in Kurzarbeit zu gehen. Die Beschäftigten in Esslingen erhalten eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 86,5 Prozent. Wie viele Beschäftigte betroffen sind, sagte die Sprecherin nicht. Wegen des Cyberangriffs ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Verdachts der Computersabotage und der versuchten Erpressung. Nach Informationen der "Wirtschaftswoche" sind die Rechnersysteme des Autozulieferers weltweit weitgehend lahmgelegt. Derzeit stehe sowohl die Produktion als auch die Verwaltung faktisch still.