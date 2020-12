Bei dem Opfer des Gewaltverbrechens in Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) handelt es sich um einen Imam. Wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft Ulm am Mittwoch mitteilten, hatte der 26-jährige Pakistaner in einer Moschee in Stuttgart gepredigt. Die Behörden ermitteln nach eigenen Angaben in alle Richtungen. Der 26-Jährige war am Montagabend bei einem Spaziergang mit seiner Ehefrau von zwei unbekannten Tätern überfallen und niedergeschlagen worden. Das sagte seine Ehefrau. Der Mann starb noch am Tatort. Der pakistanische Botschafter in Deutschland hat der Familie des Opfers auf Twitter sein Beileid ausgesprochen.