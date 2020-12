per Mail teilen

In Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) ist ein Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Bei dem Toten handelt es sich laut Polizei um einen 26 Jahre alten Mann.

Die Ermittlungen seien noch ganz am Anfang und gingen wie üblich in alle Richtungen, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm dem SWR am Dienstagmorgen. Die Polizei geht auf jeden Fall von einem Fremdverschulden aus. Von dem oder den Tätern fehlt noch jede Spur.

Fundort in Nähe der Fils

Die Leiche des Mannes wurde am frühen Montagabend in der Nähe der Bundesstraße 10 und der Fils entdeckt. Auch ein Hubschrauber sei bei der Suche zum Einsatz gekommen, so die Polizei.