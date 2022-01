Stadt Wernau warnt vor E-Mail-Ausfall

Auch in der Region Stuttgart ist das neue Jahr am ersten Arbeitstag für viele gleich mit Computer-Problemen gestartet: Outlook, das E-Mail-Programm von Microsoft, funktionierte nicht richtig. Die Stadt Wernau (Kreis Esslingen) schlug deswegen Alarm. "Auch wir sind betroffen. Seit dem 1. Januar können wir keine E-Mails empfangen oder versenden“, mit diesem Appell im sozialen Netzwerk Facebook wollte die Stadt Wernau alle warnen, die per E-Mail nicht zur Stadtverwaltung durchkamen oder vergeblich eine Mail von der Stadt erwarteten, so die stellvertretende Hauptamtsleiterin von Wernau, Sylvia Schmid. Der US-Computerkonzern Microsoft hat den Fehler, der weltweit Millionen Menschen betroffen hat, inzwischen eingeräumt. Die Programmierung des Jahreswechsels sei fehlerhaft gewesen. Mittlerweile läuft das E-Mail-Programm aber wieder.