Konzept für E-Lademöglichkeiten im Kreis Esslingen

Der Kreis Esslingen will die Elektromobilität fördern. Deshalb hat das Landratsamt jetzt ein Konzept für die Ladeinfrastruktur vorgelegt. Das neue Konzept identifiziert Orte, an denen Lademöglichkeiten fehlen. Dabei wird von einer deutlichen Zunahme an Elektroautos ausgegangen. Wie das Landratsamt am Dienstag mitteilte, seien die Prognosen ein wichtiges Instrument für die Planung. Zudem würden Investoren und Versorgungsunternehmen mit einbezogen. Ziel sei es, künftig eine Karte mit Standorten für neue Ladepunkte zu entwickeln. "Im Bereich Elektromobilität hat sich seit 2020 einiges getan. Daher haben wir die Ladeinfrastrukturdaten für alle Kommunen aktualisieren lassen", erläuterte Klimaschutzmanagerin Christine Griebel.