Ersatzweihnachtsmarkt in Stuttgart: Durchwachsene Bilanz

Auf dem Stuttgarter Marktplatz endet am Mittwoch der Ersatzweihnachtsmarkt. In den umliegenden Gassen dürfen die Buden noch bis zum 31. Dezember offen bleiben. Schlechter als normal, aber besser als erwartet, so lautet das Fazit vieler Marktbeschicker. Insgesamt 44 Buden und Stände hatten zum 1. Dezember den Zuschlag von der Stadt erhalten. Mit viel Abstand zwischen den Ständen und der Vorgabe, nur Verkaufsgegenstände anzubieten. Stände zum Schlemmen und Verweilen waren nicht erlaubt. Ein normales Weihnachtsmarktgeschäft war es zwar nicht, mit den Umsätzen zeigten sich die Beschicker dennoch zufrieden. Ihre Hoffnung: 2022 soll es wieder einen normalen Weihnachtsmarkt geben.