Durchsuchung wegen gefälschter Impfpässe

Die Polizei hat in Stuttgart und im Kreis Ludwigsburg die Wohnungen von zwölf Personen durchsucht, die im Verdacht stehen, gefälschte Impfpässe verwendet zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, wurden in den Wohnungen neun gefälschte Impfpässe, sechs digitale Impfzertifikate sowie mehrere elektronische Geräte gefunden. Die Auswertung der Beweismittel und die Ermittlungen dauern an. Verdächtigt werden vier Frauen und acht Männer im Alter zwischen 21 und 56 Jahren. Die Durchsuchung fand nach Angaben der Behörden bereits am Donnerstagmorgen statt. Die Ermittlungsgruppe "Booster" wurde gegründet, weil sich die Zahl der gefälschten Impfpässe nach Angaben der Polizei seit Dezember deutlich erhöht hat. Seitdem wurden mehr als 30 Wohnungen durchsucht. Derzeit ermitteln die Behörden demnach in knapp 350 Fällen gegen 300 Tatverdächtige.