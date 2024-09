Hat ein 45-Jähriger im Kreis Böblingen von den mutmaßlichen Umsturzplänen der "Reichsbürger"-Gruppe um Prinz Reuß gewusst? Am Mittwoch hat die Polizei seine Wohnung durchsucht.

In Jettingen (Kreis Böblingen) hat am Mittwochmorgen ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ein Wohnhaus und weitere Gebäude durchsucht. Der Bewohner soll in Zusammenhang mit der "Reichsbürger"-Gruppe um Prinz Reuß stehen, die aktuell unter anderem in Stuttgart vor Gericht steht. Laut Polizei lag für die Beamten bei der Durchsuchung ein erhöhtes Sicherheitsrisiko vor.

Verdächtiger hat Waffen besessen

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart haben zu dem neuen Verdächtigen aus Jettingen geführt. Dem 45-Jährigen wird vorgeworfen, von den gewaltsamen Umsturzplänen der sogenannten Prinz-Reuß-Gruppe gewusst zu haben. Weil der Mann laut Polizei legal Waffen besitzt, wurde die Hausdurchsuchung als Risiko für die Polizistinnen und Polizisten eingeschätzt. Daher sei an der Durchsuchung ein Spezialeinsatzkommando sowie die Waffenbehörde des Landratsamts Böblingen beteiligt gewesen.

Laut Polizei verlief die Durchsuchung ruhig und ohne Widerstand ab. Es wurden Beweismittel beschlagnahmt, die die Ermittler jetzt auswerten. Auch Waffen seien sichergestellt worden, so die Polizei gegenüber dem SWR. Die Staatsanwaltschaft werde als nächstes entscheiden, ob Anklage erhoben wird.

Mutmaßliche Umsturzpläne der Prinz-Reuß-Gruppe

Die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß wurde nach einer groß angelegten Anti-Terror-Razzia Ende 2022 erstmals öffentlich bekannt. Aktuell laufen Gerichtsverfahren an verschiedenen Orten gegen 26 Beschuldigte. So verhandelt seit April das Oberlandesgericht Stuttgart gegen neun Angeklagte.

Ihnen wird zur Last gelegt, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein und ein sogenanntes hochverräterisches Unternehmen vorbereitet zu haben. Die Gruppe um Prinz Reuß habe sich selbst als "Patriotische Union" bezeichnet. Laut den Ermittlern hatten sie vor gehabt, das politische System in Deutschland zu stürzen. Sie hätten dabei auch bewusst Tote in Kauf genommen.