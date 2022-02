Anlagenbauer Dürr mit Auftragsrekord

Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) verzeichnet für das vergangene Jahr einen Auftragsrekord und will bald schon zu alter Stärke zurückkehren. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 meldet Dürr ein Ergebnis nach Steuern von 85 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 6,4 Prozent zu - auf 3,5 Milliarden Euro. Und in diesem Jahr soll der Umsatz um weitere zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Lieferengpässe könnten dem Unternehmen zwar in der Jahreshälfte noch Probleme machen. Dank der insgesamt guten Zahlen will Dürr bis zum Ende des Geschäftsjahres aber wieder das Vor-Krisen-Niveau von 2019 erreichen oder sogar noch übertreffen, so Konzernchef Weyrauch.