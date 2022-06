Weniger Jobs beim Druck von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten

Die Verlagsgesellschaft der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten will künftig nur noch in Esslingen drucken. Das wird nach Angaben des Unternehmens auch zum Abbau von Arbeitsplätzen führen. Mit den Betriebsräten werde nach sozialverträglichen Lösungen gesucht, hieß es. Wie die Verlagsgesellschaft in Stuttgart mitteilte, wird die Druckerei in Esslingen zum 1. August dieses Jahres zunächst geschlossen. Die Druckerei in Stuttgart soll zum 1. April 2023 ihren Betrieb einstellen. Ab dann soll eine neu gegründete Druckerei am Standort in Esslingen die Druckaufträge abwickeln. Dazu sollen 20 Millionen Euro in neue Druckmaschinen investiert werden. Die Verlagsgesellschaft begründet ihren Schritt mit starken Veränderungen in der Branche, der Digitalisierung und den steigenden Kosten für Energie, Papier und Zustellung.