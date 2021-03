Ein Paar soll fast ein Jahr lang zahlreiche Drohbriefe etwa an Politiker und Behörden verschickt und zwei Brandanschläge versucht haben - die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat jetzt Anklage gegen die beiden Beschuldigten erhoben. Den beiden 39-Jährigen wird unter anderem versuchte Nötigung zur Last gelegt, teilte die Behörde am Dienstag mit. Den bundesweit verschickten Drohbriefen zwischen 2019 und 2020 sollen die Frau und der Mann zum Beispiel Platzpatronen und Messer beigelegt haben. Laut Staatsanwaltschaft waren die Empfänger aufgefordert worden, vorgebliche Missstände in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen zu beseitigen. Dem Paar wird zudem versuchte Brandstiftung vorgeworfen, unter anderem auf das Haus eines Unternehmers in NRW. Beide sitzen in U-Haft.