Innenministerium: Weniger Drogentote in der Region Stuttgart

In der Region Stuttgart gab es im Jahr 2021 weniger Drogentote als in den Jahren vorher. Zwölf Menschen sind in Stuttgart im letzten Jahr nach dem Konsum von illegalen Substanzen gestorben, teilte das Innenministerium Baden-Württemberg auf SWR-Nachfrage mit. Das seien drei weniger als im Jahr 2020. Damit hatte Stuttgart nach Mannheim die zweitmeisten Drogentoten im letzten Jahr. Die weiteren Landkreise der Region seien unauffällig, so das Innenministerium weiter. Insgesamt gab es 2021 landesweit 130 Drogentote. Tendenziell gehen bereits seit mehreren Jahren die Zahlen an Drogentoten im Land zurück.