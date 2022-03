Polizei entdeckt große Marihuana-Plantage

Ermittlern des Landeskriminalamts ist ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität gelungen. Sie stellten am Montag in Esslingen 1.570 Marihuanapflanzen sicher. Auf der 380 Quadratmeter großen Plantage, die sich über mehrere Etagen erstreckte, fanden sie außerdem 31 Kilogramm verkaufsfertige Waren. Um die Plantage soll sich ein 27-jähriger Mann gekümmert haben. Zeitgleich mit dem Zugriff in Esslingen durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung eines mutmaßlichen 46-jährigen Mittäters in Göppingen. Bei ihm fanden sie verschiedene Mobiltelefone, etwas Bargeld und kleine Mengen Marihuana. Beide Männer sitzen in Untersuchungshaft.