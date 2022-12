Esslingen: Dealer greift Jugendlichen mit Machete an

Ein 22-Jähriger soll mehrfach mit einer Machete auf einen 17-Jährigen eingeschlagen haben. In der Wohnung des mutmaßlichen Dealers fand die Polizei gleich mehrere Waffen.

Am Donnerstag hat die Polizei einen 22-Jährigen in Esslingen festgenommen. Er steht im Verdacht, Drogen verkauft und mehrfach mit einer Machete auf einen 17-Jährigen eingeschlagen zu haben. Laut der Polizei befand sich der Jugendliche in der Wohnung des Dealers, als ein Streit entbrannte. Der mutmaßliche Drogendealer soll eine Machete gezogen und immer wieder auf den 17-Jährigen eingeschlagen haben. Dem Jugendlichen gelang es, aus der Wohnung zu einem Polizeirevier zu fliehen.

Polizei findet Marihuana und Waffen

Der verletzte Jugendliche wurde laut Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Kurz darauf wurde der mutmaßliche Angreifer und Drogendealer in seiner Wohnung verhaftet. Neben einer Machete fanden die Polizisten über 100 Gramm Marihuana sowie eine Schreckschusswaffe. Der 22-Jährige wurde noch am Donnerstag einem Haftgerichter vorgeführt. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft.