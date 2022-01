Drogen, Waffen und verfassungsfeindliches Material entdeckt

Die Polizei hat in einer Wohnung in Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) Drogen und ein großes Waffenarsenal entdeckt. Die Beamten fanden nach eigenen Angaben bei dem 33-jährigen Bewohner Kokain und Marihuana, Bargeld in vierstelliger Höhe, Messer, Steinschleudern und Macheten. Außerdem habe er explosive Stoffe, mehrere vermutlich gefälschte Impfpässe sowie Flaggen, Aufkleber und Bilder mit verfassungsfeindlichen Symbolen besessen. Eine Nachbarin hatte die Polizei gerufen, nachdem der Mann am Abend nach einem Streit gegen Wohnungstüren trat und schlug. Wegen zahlreicher Delikte wird nun gegen den Mann ermittelt.