Sechs Männer aus der Region Stuttgart und aus Tübingen sollen im großen Stil gedealt haben. Ermittler nahmen sie fest, einer kam vorerst wieder frei.

Mehrere Männer aus der Region Stuttgart und aus Tübingen sollen gemeinsam mit Marihuana und Kokain gehandelt haben und wurden daher festgenommen. Das teilte die Reutlinger Polizei mit. Bei fünf der sechs Festgenommenen soll im Laufe des Mittwochs ein Richter darüber entscheiden, ob sie in Untersuchungshaft müssen. Auch gegen einen weiteren Mann wird weiter ermittelt, er kam zunächst aber wieder auf freien Fuß, teilte die Polizei dem SWR mit.

Festnahme nach Drogenkauf im Raum Mannheim

Einen der Verdächtigen stoppte die Polizei, nachdem er gerade bei Mannheim einige Kilogramm Marihuana gekauft haben soll. Am Dienstagabend durchsuchte die Polizei in der Region Stuttgart und in Tübingen Wohnungen, Geschäftsräume und eine Gaststätte in Nürtingen. Bei dem Einsatz in verschiedenen Landkreisen fanden die Ermittler unter anderem mehrere hundert Gramm Kokain und mehrere zehntausend Euro, die vermutlich aus dem Drogenhandel stammen.

Mutmaßliche Drogendealer: Zwei Verdächtige aus Nürtingen

Die sechs Verdächtigen sind zwischen 28 und 49 Jahre alt. Drei von ihnen stammen aus dem Kreis Esslingen, zwei davon aus Nürtingen. Andere wohnten zuletzt im Kreis Böblingen und Tübingen. Über den wieder freigelassenen Mann gibt es keine weiteren Angaben.