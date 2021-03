Ein Reisender hat von den Balearen mehrere Kilogramm Marihuana nach Deutschland schmuggeln wollen - am Flughafen Stuttgart machte ihm eine Zollhündin aber einen Strich durch die Rechnung. Mit ihrer feinen Nase hatte die zweijährige Drogenspürhündin Bella am vergangenen Sonntag fünf Kilogramm Marihuana im Koffer eines 63 Jahre alten Reisenden aufgespürt. Wie das Hauptzollamt Stuttgart am Mittwoch mitteilte, war das Rauschgift in einer Folie eingeschweißt. Der 63-Jährige war zuvor von Beamten gestoppt worden, als er mit seinem Koffer das Terminal durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen wollte. Der Mann sitzt inzwischen in U-Haft.