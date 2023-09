Zwei Meter sind die aktuelle Bestleistung von Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch (Mitte am Mikrofon) vom VfB Stuttgart. Sie erzählt, dass sie in Paris geboren wurde - jetzt will sie auch unbedingt dabei sein bei Olympia 2024 in ihrer Geburtsstadt. Aktuell hat sie Trainingspause und darf auch mal einen Wein trinken - aber nur in Maßen.