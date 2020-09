Nach den Krawallen im Juni in der Stuttgarter Innenstadt hat die Polizei drei weitere Tatverdächtige festgenommen. Ein Spezialfahnder der Polizei, ein sogenannter Super-Recognizer, war privat auf dem Bahnhof unterwegs, als ihm ein Tatverdächtiger auffiel. Super-Recognizer können sich besonders gut Gesichter merken. Er erkannte in dem 18-Jährigen auf dem Bahnhof eindeutig einen Mann, der bei den Ausschreitungen Scheiben eingeschlagen und mit Flaschen auf Polizisten geworfen haben soll. Zwei weitere 18-Jährige waren bereits an den Tagen zuvor festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Mittlerweile sind nach den Krawallen in Stuttgart mit Angriffen auf Polizisten, Einsatzfahrzeugen und Geschäften 83 Festnahmen erfolgt.