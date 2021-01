Die Zahl der mit dem Coronavirus Neuinfizierten ist in der Region Stuttgart wieder angestiegen. Drei Kreise melden gleiche Inzidenzwerte. Die Zahl der Neuinfizierten ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes im Vergleich zum Vortag deutlich auf 375 gestiegen. Im Vergleich zu vor einer Woche sind es jedoch rund 50 weniger. An oder mit dem SARS-CoV-2-Virus sind aktuell 25 Menschen verstorben. Die 7-Tages-Inzidenzwerte in den Kreisen Rems-Murr-Esslingen und im Stadtkreis Stuttgart liegen bei 81,5. Den niedrigsten Wert in der Region weist der Kreis Göppingen mit 69,5 auf.