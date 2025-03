per Mail teilen

Mehr als 20 Wagen zeigen selbst gebaute Motive. Alle entstanden in der Stadt im Kreis Göppingen. Gefeiert wird bis spät in die Nacht.

In Donzdorf (Kreis Göppingen) hat am Sonntagnachmittag der traditionelle Fasnetsumzug begonnen. Dazu wurden mehrere tausend Besucherinnen und Besucher erwartet. Am Umzug nehmen nach Angaben der Veranstalter ausschließlich einheimische Fußgruppen teil. Die Veranstaltung ist demnach der große närrische Höhepunkt im Kreis Göppingen.

"Ich hatte ne große Klappe und hab meiner Familie gesagt: 'Wenn ihr mir n Einhornkostüm besorgt, zieh ich das zur Fasnet an'", erklärte Dennis im SWR-Interview. "Und vor drei Tagen stand dann meine Frau mit dem Kostüm in der Hand vor mir." SWR

Zu dem zweistündigen Umzug haben sich den Angaben zufolge 42 Gruppen angemeldet sowie 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Teil des Umzugs sind auch mehr als 20 Narrenwagen, die aus bis zu sieben Meter hohen Stahl- und Holzkonstruktionen bestehen. Fast alle dieser Motivwagen wurden den Angaben zufolge in Donzdorf gebaut.

Beim Fastnachtsumzug in Donzdorf präsentieren Närrinnen und Narren selbstgebaute Motivwagen. SWR Thomas Fritzmann

Der Umzug begann am frühen Nachmittag, er spielte sich auf einer rund zwei Kilometer langen Strecke ab. Kurz vor Beginn waren schon viele Besucherinnen und Besucher vor Ort. Es herrschte entsprechend großes Gedränge, auf Taschenkontrollen wurde offenbar verzichtet. Parkplatz waren rar, an der Einfahrt standen Schranken aus Metall.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind zum Fastnachtsumzug in Donzdorf gekommen. SWR Thomas Fritzmann

Parallel zum Umzug wurde in einem Partyzelt neben dem Rathaus gefeiert. Bei sonnigem Wetter und nur ganz leichten Schleierwolken gab es dort Musik. Das Partyzelt ist noch bis spät in die Nacht geöffnet. "Nach dem Umzug erwarten die bekannten Fasnetspartys im Hotel Becher und der TG-Halle die Narren mit verschiedenen DJs zur großen Fasnetssause", kündigten die Veranstalter außerdem an.