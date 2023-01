Bei einem tragischen Unfall in Ditzingen ist ein achtjähriges Mädchen von einem Radlader überrollt und getötet worden. Der Vater saß selbst am Steuer.

In Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Freitagnachmittag ein achtjähriges Mädchen von einem Radlader überrollt und getötet worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, saß der Vater des Mädchens selbst am Steuer und war mit Verladearbeiten beschäftigt. Die Beamten gehen von einem Unfall aus.

Polizei schaltet Gutachter ein

Das Kind fuhr nach Polizeiangaben im Führerhaus des Radladers mit. Vermutlich fuhr der Vater rückwärts, als das Mädchen von seinem Sitz im Führerhaus fiel. Das Mädchen stürzte zu Boden und wurde von dem Radlader überrollt.

Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt wegen eines Verkehrsunfalls mit Todesfolge. Wie das Unglück passieren konnte, soll ein Gutachter klären.