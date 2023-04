Gute Idee oder Verkehrshindernis? Diskussion um Café vor den Staatstheatern Stuttgart

Die Stuttgarter Staatstheater haben die Idee, in den Sommermonaten ein Freiluft-Café einzurichten. Der Vorschlag stieß auf viel Sympathie - könnte aber am Fahrradverkehr scheitern.

140 Sitzplätze im Schatten alter Bäume, zwischen Schauspiel- und Opernhaus und mit Blick auf den Stuttgarter Eckensee: So sieht der Plan der Staatstheater Stuttgart für die "Temporären Theater Terrassen" aus. Angedacht ist ein gastronomisches Angebot zwischen April und Oktober im Oberen Schloßgarten. Bei der Vorstellung durch Intendant Marc-Oliver Hendricks in der vergangenen Verwaltungsratssitzung war die Zustimmung der Träger, also Stadt und Land, grundsätzlich gegeben. Doch es gibt ein Problem: Genau an dieser Stelle herrscht reger Fahrradverkehr.

Stuttgarts Hauptradroute durchkreuzt die Café-Pläne

Vor den Staatstheatern Stuttgart verläuft die sogenannte Hauptradroute 1. Sie verbindet Bad-Cannstatt mit der Stuttgarter Innenstadt und geht bis nach Vaihingen. Mehrere tausend Radfahrende benutzen die Strecke täglich quer durch den Oberen Schloßgarten. Dass dies auch immer wieder zu Kollisionen mit Spaziergängern führt, hat den Gemeinderat auch schon auf den Plan gerufen. Die Grünen-Fraktion hat die Pläne für die " Temporären Theater Terrassen" jetzt zum Anlass genommen, um den Vorschlag einzubringen, die Radroute an die B14 zu verlegen und dafür eine Fahrspur zu sperren. Das sei auch durch einen Gemeinderatsbeschluss gestützt, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Andreas Winter.

So könnte die Außengastronomie am Eckensee nach den Ideen der Staatstheatern Stuttgart einmal aussehen. (Montage) Pressestelle Staatstheater Stuttgart

Radweg verlegen? Absage aus dem Stuttgarter Rathaus

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hat dem Vorschlag der Grünen sehr zügig eine Absage erteilt. Man habe den Vorschlag im Amt für öffentliche Ordnung geprüft. Wegen einer Baumaßnahme zwischen Gebhard-Müller-Platz und Konrad Adenauer Straße sei in den kommenden eineinhalb Jahren aber hier keine Verlegung möglich, so Nopper. Man müsse sogar den Fußgängerweg für diesen Zeitraum auch noch in den Oberen Schloßgarten verlegen.

OB Nopper hat zum Ziel ausgerufen, Fußgänger, Radfahrer und eine Außengastronomie unter einen Hut zu bringen. Zu diesem Zwecke werde man sich so schnell wie möglich mit allen Beteiligten nach den Osterferien treffen. Man werde "alles daran setzen, es möglich zu machen", so Nopper. Er erwarte dabei aber auch neue Vorschläge von den Intendanten der Staatstheater.

Staatstheater wollen breitere Öffentlichkeit erreichen

Intendant Marc-Oliver Hendricks verfolgt das Geschehen noch aus dem Osterurlaub und zeigt sich gelassen. "Man kann alles auch anders machen", sagt er am Telefon und zeigt sich gesprächsbereit.

Mit der Öffnung des Opernhauses nach außen verfolgen die Intendanten natürlich auch einen inhaltlichen Zweck. Zu Kaffee und Kuchen wollen sie Einblicke anbieten, wie den Blick hinter die Kulissen oder Probenbesuche. Alles, um schon einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denn "nach der Sanierung aussehen könnte", sagt Thomas Koch, der für die strategische Kommunikation der Staatstheater zuständig ist. Denn auch das sehen die Sanierungspläne vor: Die Öffnung des Opernhauses im Littmannbau mit zahlreichen Angeboten für Besucherinnen und Besucher - nicht nur abends, sondern auch tagsüber.