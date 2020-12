Der Göppinger Oberbürgermeister Guido Till (CDU) fürchtet um die Existenz des Hochschulstandorts in Göppingen. Hintergrund sind Überlegungen der Hochschule Esslingen, den Mechatronik-Studiengang aus Göppingen abzuziehen.

"Vision 2030" heißt das, was sich die Hochschulleitung in Esslingen mit ihrem neuen Rektor Christof Wolfmaier überlegt hat. Sie wollen die Hochschule Esslingen zukunftsfähig aufstellen: So sollen zum Beispiel kleinteilige Strukturen abgeschafft werden - aus bislang elf sollen künftig sechs Fakultäten werden. Auch entstandene Doppelstrukturen wollen die Verantwortlichen abschaffen.

Bald nur noch 300 Studierende in Göppingen?

In diesem Zusammenhang beleuchtet die Hochschulleitung auch ihren Campus in Göppingen. Dort studieren derzeit rund 1.000 junge Menschen, rund 700 davon Mechatronik-Elektrotechnik. Früher sei die Mechatronik ein Leuchtturm-Studiengang gewesen, erklärte der Esslinger Rektor Christof Wolfmaier im SWR-Interview. Doch die Welt habe sich weitergedreht und die Mechatronik habe zum Beispiel in den Bereichen Maschinenbau, Fahrzeugtechnik sowie in der Gebäude- und Umwelttechnik eine neue Heimat gefunden. "Und so haben sich an unserer Hochschule auch Doppelstrukturen entwickelt. Studieninteressierte tun sich schwer, ob sie beispielsweise Automatisierungstechnik in der Fakultät Mechatronik in Göppingen studieren sollen oder in der Fakultät Maschinenbau am Standort Esslingen", so der Rektor. Daher wird darüber diskutiert, den Mechatronik-Studiengang nach Esslingen zu holen und mit dem Maschinenbau zu fusionieren. Folglich würden noch rund 300 Studierende in Göppingen übrig bleiben.

Heftige Kritik von OB Guido Till

Dagegen läuft der Göppinger OB Guido Till Sturm. Er beklagte zuletzt im SWR-Interview: "Göppingen ist der einzige Hochschulstandort in Baden-Württemberg, der in Frage gestellt wird. Da werden wir uns entschieden dagegen wehren und alles daran setzen, damit dies tatsächlich nicht passieren wird." Das ganze Interview mit Guido Till hören Sie im folgenden Audio:

Ministerium und Rektor: "Standort Göppingen soll erhalten bleiben"

Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium relativiert und teilte schriftlich auf SWR-Anfrage zum Disput um den Göppinger Hochschulstandort mit: "Es geht darum, die Hochschule Esslingen in ihrer Gesamtheit an jedem ihrer Standorte zukunftsfähig aufzustellen. Der Standort Göppingen steht für das Ministerium dabei in keiner Weise zur Disposition." Das betonte auch der Esslinger Rektor Christof Wolfmaier und erklärte: Die Zahl von 1.000 Studierenden in Göppingen soll gehalten werden.

Zukunftspläne noch vage

Doch Fakt ist auch, dass die Zukunftspläne aus Esslingen für den Göppinger Campus noch sehr vage klingen. Nach Angaben von Wolfmaier sei ein "moderater Ausbau" des Ingenieur-Technik-Bereichs in der Stauferstadt vorstellbar, auch in Richtung Masterstudiengänge. Zudem nennt er auch Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich Weiterbildung. Außerdem will die Hochschule neue Studienplätze beim Ministerium beantragen.

Auch die Industrie- und Handelskammer Göppingen hat sich im Disput um den Hochschulstandort positioniert. Was ihr leitdender Geschäftsführer Gernot Imgart sagt, hören Sie im folgenden Audio:

Der Göppinger OB Till dagegen zeigte sich zuletzt mit den noch unklaren Alternativen nicht einverstanden. Er will den Mechatronik-Studiengang in der Stauferstadt halten. Till will am 21. Januar alle Beteiligten an einen runden Tisch nach Göppingen holen.