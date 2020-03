per Mail teilen

Die Schulen im Land bleiben ab Dienstag bis auf weiteres geschlossen. Das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach hat getestet, wie der Unterricht trotzdem weitergehen kann.

Unterricht ist auch per Computer möglich (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/Ina Fassbender/dpa

Das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach (Kreis Ludwigsburg) ist vorne dabei, wenn es um Corona-Maßnahmen geht. Nach den Faschingsferien stellte die Schule die Hygiene an erste Stelle und den Unterricht auf Schichtbetrieb um.

Außerdem haben sich die Lehrer Gedanken darüber gemacht, wie der Unterricht bei einer Schließung weitergeführt werden könnte - schon vor der Bekanntgabe der landesweiten Schulschließungen ab Dienstag. SWR-Moderatorin Martina Klein hat mit dem Krisenkoordinator des Schiller-Gymnasiums, Jürgen Sauter, über die Maßnahmen an seiner Schule gesprochen.

SWR Aktuell: Herr Sauter, wie haben Sie am Schiller-Gymnasium auf das sich immer weiter ausbreitende Coronavirus reagiert?

Jürgen Sauter: Wir waren uns einfach der Situation bewusst, dass am Ende eine Schulschließung stehen kann und daraufhin hat sich ein Teil des Kollegiums Gedanken gemacht: Was sind sinnvolle Programme beziehungsweise Apps? Was sind Tools, die wir verwenden können, um mit Schülern zu Hause zu kommunizieren?

Wie kann man sich den Unterricht zuhause denn vorstellen?



Die Tools bieten die Möglichkeit, einen Video-Stream zu machen, wo der Lehrer sich filmt und etwas erklärt. Die Schüler sind im Live-Chat damit verbunden und können Fragen stellen, die dann der Kollege in dieser Videokonferenz beantwortet. Es gibt auch die Möglichkeit, Aufgaben zu definieren, die die Schüler in einer bestimmten Zeit erledigen müssen. Zum Beispiel: Kurzaufsatz zu einem Thema - Abgabe heute zehn Uhr.

Würden auch Klausuren in diesem System funktionieren?

Es gäbe die Möglichkeit, Klausuren oder Prüfungsformate zu erstellen. Aber das ist natürlich rechtlich überhaupt nicht denkbar. Im Sinne eines Test für die Schüler mit Rückmeldung würde es funktionieren. Aber da fehlt an der Schule tatsächlich die rechtliche Grundlage.

Für einen solchen Fernunterricht braucht man Vertrauen, oder?

Das ist richtig, ja. Kontrolle ist natürlich nur eingeschränkt möglich. Wir gehen davon aus, dass in dieser Situation alle Beteiligten das als Chance begreifen, also sowohl Schüler als auch die Eltern und die Kollegen. Es ist natürlich denkbar, dass wir irgendwann dann Unterricht nach Plan haben - dass zum Beispiel um 7.30 Uhr eine Doppelstunde Mathematik anfängt.

Wie sind Sie auf die Schulschließungen vorbereitet?

Wir haben einen Fahrplan erarbeitet und das getan, was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten tun konnten. Und wir gehen jetzt als Kollegium und als Schulgemeinschaft in eine unsichere Zeit, aber mit einem Bisschen mehr Sicherheit. So kann man es formulieren, denke ich.