Die digitale Wahlhilfe Voto soll Stuttgarter Jungwähler bei ihrer Entscheidung zur Bundestagswahl unterstützen. Bislang gibt es dieses Angebot nur in den Stuttgarter Wahlbezirken.

Im digitalen Angebot Voto kann man seine Meinung zu verschiedenen politischen Themen angeben. Das Programm errechnet dann, welche Partei am besten zu einem passt. Anders als der ähnliche Wahl-O-Mat kann Voto aber auch auf die Direktkandidaten und Direktkanidatinnen der Parteien hinweisen.

Jeder Nutzer und jede Nutzerin bekommt eine Liste von Vorschlägen für die Erststimme mit konkreten Namen und weiterführenden Informationen, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung der Wählhilfe in Stuttgart. Im Fokus stehen Themen, die junge Menschen interessieren könnten. Vor allem Jung- und Erstwähler sollen erreicht werden.

Voto schon bei Kommunalwahlen in verschiedenen Bundesländern

Voto wurde von einem jungen Unternehmen in Stuttgart entwickelt. Hintergrund ist die Stuttgarter Initiative "Team Tomorrow". Mit dem Angebot habe man zunächst bei der Kommunalwahl 2019 versucht, junge Menschen für Rathausthemen in Stuttgart zu gewinnen. Laut den Projektentwicklern mit Erfolg. Voto sei daraufhin für Kommunalwahlen in Hessen und Niedersachsen eingesetzt worden, so die Gründer des Startups.

Erstmalig als Entscheidungshilfe bei Bundestagswahl

Erstmals lege man das Angebot jetzt auch für eine Bundestagswahl vor. Es ist allerdings nur in den beiden Stuttgarter Wahlkreisen verfügbar. Der Stuttgarter Jugendrat hat das Projekt nach Angaben von Voto mit 8.000 Euro gefördert. Die Auswahl der Themen haben politikinteressierte junge Menschen aus Stuttgart bestimmt. Sie seien von Wissenschaftlern verschiedener Universitäten begleitet worden, erklärten die Projektentwickler bei der Vorstellung.