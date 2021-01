per Mail teilen

Die Urlaubsmesse CMT fällt aus - fast. Am Dienstag gibt es eine digitale CMT, alles läuft nur virtuell über das Internet. Der Geschäftsführer der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart spricht von einem Schaden von über einer Milliarde Euro.

Für gewöhnlich dauert die CMT neun Tage lang. Dieses Jahr läuft sie einen Tag und das auch nur virtuell über das Internet: In einem Livestream stellen Caravan-Hersteller ihre neuesten Produkte vor, Verkäufer von Urlaubsreisen sprechen über ihre Angebote. Zugelassen sind Presse und Fachpublikum, aber keine Besucher.

Der Verlust sei in ganz vielen Dimensionen zu messen, sagte der Geschäftsführer der Messe Stuttgart, Roland Bleinroth, im Gespräch mit dem SWR. Es seien viele Dienstleister betroffen und natürlich die Aussteller und Besucher. Dahinter steckten aber auch noch ganz viele andere Bereiche: die Gastronomie und die Hotellerie beispielsweise.

"Wenn wir für die Messe Stuttgart von einem Umsatz von 200 Millionen Euro ausgehen, dann heißt das, dass wir über eine Milliarde Schaden im Umfeld haben." Geschäftsführer der Messe Stuttgart, Roland Bleinroth

Reiselust laut Studie durchaus vorhanden

Corona macht die Urlaubsplanung in diesem Jahr zu einer schwierigen Sache. An Zeit mangelt es den meisten nicht, auch nicht am Geld, wie eine aktuelle Studie ergeben hat. Die Lust auf Urlaub haben über die Monate der Pandemie hinweg auch nur wenige verloren - und trotzdem warten sie lieber ab.

"Es gibt aktuell kaum Tourismus." Tourismusforscher Martin Lohmann am Dienstag zum Auftakt der Stuttgarter Reisemesse CMT

Der kaum vorhandene Tourismus liege im Wesentlichen an den vielen Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie und bedeute nicht, dass die Menschen in Deutschland nicht verreisen würden, wenn sie denn könnten, so Tourismusforscher Martin Lohmann.

Konkrete Reisepläne haben nur 22 Prozent

Es gibt laut Studie aber eine große Unsicherheit und viele Bedenken. So würde zwar eine große Mehrheit im Frühjahr oder Sommer gerne in den Urlaub fahren. Nur 16 Prozent planen da definitiv keine Reise. Konkrete Pläne oder Ziele wiederum haben aber nur 22 Prozent. 24 Prozent wollen verreisen, wissen aber nicht wohin und 38 Prozent schwanken generell noch.

Die Zahlen sind aus dem November. Angesichts des seither erst verschärften und dann verlängerten Lockdowns, dürfte die Unsicherheit aber kaum geringer geworden sein.

Viel Unsicherheiten für das Urlaubsjahr 2021

Wie sich das Urlaubsjahr 2021 entwickle, werde letztlich vor allem davon abhängen, welche Möglichkeiten die Maßnahmen gegen die Pandemie überhaupt zuließen. Schon im vergangenen Jahr sei das Angebot selbst der Hauptgrund für die schwache Nachfrage gewesen. Sprich: Es gab nicht viel, wohin man gekonnt oder gedurft hätte. Sorgen vor einer Infektion, fehlendes Urlaubsgefühl oder auch sozialer Druck dagegen seien insgesamt kaum ausschlaggebend gewesen.