Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat sich am Mittwoch mit der Zulässigkeit von Diesel-Fahrverboten in Ludwigsburg, Kiel und Hamburg beschäftigt. Die Entscheidung will das Gericht am Freitag verkünden. Umweltverbände hatten auf eine entsprechende Änderung in den Luftreinhalteplänen der Städte geklagt. An bestimmten Messstationen in den drei Städten wurde demnach seit Jahren der Grenzwert für Stickstoffdioxid im Jahresmittel überschritten. Am Rande der Verhandlung in Leipzig hatte der Ludwigsburger Bürgermeister für Mobilität, Michael Ilk (Freie Wähler), nochmals betont, die Grenzwerte auch mit anderen Maßnahmen einhalten zu können. Die Stadt Ludwigsburg will Fahrverbote abwenden. In den Vorinstanzen waren die Umweltverbände in allen drei Fällen erfolgreich.