Seit etwa zwei Wochen zeigt sich der Sommer kühl und verregnet. Wenngleich viele deswegen grummeln - es gibt auch Menschen und Orte in der Region Stuttgart, für die ist der Regen goldwert.

Ist der Sommer 2023 schon vorbei? Diese Frage stellen sich in diesen Tagen viele. Denn Sonnenliege und Sonnencreme braucht es gerade nicht. Wie überall in Baden-Württemberg dominiert auch in der Region Stuttgart regnerisches Wetter, und die Hitze vom Juni hat sich längst verzogen. Doch genau dieses sehr durchwachsene Wetter sorgt bei einigen Menschen und Orten in der Region Stuttgart für gute Laune:

Weinreben kommen mit ihren tiefen Wurzeln an Wasserreserven, aber irgendwann brauchen auch sie Regen. SWR

Für die Weingärtner in der Region Stuttgart ist der Regen ein Segen. "Der Regen ist gerade noch zur rechten Zeit gekommen", sagt die Geschäftsführerin der Weinmanufaktur Untertürkheim in Stuttgart, Saskia Wörthwein. "Die Trauben haben davor schon 'Slow Motion' gemacht." Und auch bei den Weingärtnern aus Uhlbach und vom Rotenberg ist die Freude groß. "Endlich, endlich ist der Regen da", sagt Petra Hammer vom Collegium Wirtemberg. Wenn es nach ihr geht, dürfte es ruhig auch noch ein bisschen weiterregnen. Erst im September bräuchten die Reben wieder Sonne, damit sich das Aroma der Trauben vor der Ernte gut ausbilden könne. Einziger Wermutstropfen für Petra Hammer wäre es, wenn nun anstehende Weinfeste ins Wasser fielen.

Der Chef der Fellbacher Weingärtner (Rems-Murr-Kreis) Tom Seibold, sagt: "Die Wasserversorgung hat sich deutlich entspannt." Nur Arbeiten mit dem Traktor in sehr steilen Weinbergen seien momentan schwierig, weil der nasse Boden rutschig sei. Für die Zeit ab Mitte August wünscht sich Seibold wieder stabileres Wetter, weil dann die Reifephase der Trauben beginne.

Wenn es draußen regnet, ist in der Trampolin-Halle "Sprungbude" in Stuttgart viel los. Pressestelle Sprungbude Stuttgart-Bad Cannstatt

Für die "Sprungbude", eine Trampolin-Halle in Stuttgart-Bad Cannstatt, ist der Regen extrem gut fürs Geschäft. Und auch wenn hier keine Handtücher auf Liegen verteilt werden, so ist es dort doch wie am Strand, findet Sprungbuden-Mitarbeiter Dominique Künzel. Zuerst seien nur die Frühaufsteher da, später dann alle.

Während der Sommerferien hat die Stuttgarter Trampolin-Halle ihre Öffnungszeiten erweitert. Sie hat jetzt jeden Tag geöffnet. Es seien schon Gäste zwischen drei und 88 Jahren da gewesen, so Künzel. Neben Familien und Paaren kommen demnach auch viele Touristinnen und Touristen zum Hüpfen und Springen. "Kürzlich waren welche mit dem Wohnwagen bei uns. Die waren auf der Heimreise und wollten unterwegs noch was unternehmen."

Das Geschäft der Chocolaterie von Kevin Kugel in Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind hauptsächlich kleine Köstlichkeiten aus Schokolade. Die perfekte Aufbewahrungstemperatur von Pralinen: zwischen 14 und 16 Grad. "Für uns ist der Regen daher gar nichts Schlechtes", sagt Yvonne Kleih, die in der Chocolaterie für das Marketing zuständig ist.

Müssen gut gekühlt werden: Pralinen des Chocolatier Kevin Kugel aus Sindelfingen. Wenn es heiß ist, kommen in Pralinen-Pakete per Post Kühlpads hinein. Pressestelle Kevin Kugel Chocolatier

Der große Knackpunkt im Sommer ist, die im Online-Shop bestellten Pralinen oder andere Schokolade so per Post zu verschicken, dass sie nicht als Schokoladenpfütze beim Empfänger ankommen. "Wir behelfen uns da mit Kühlpads. Und wenn es zu heiß ist, verschieben wir den Versand", so Yvonne Kleih. Kühles Wetter wie jetzt hilft natürlich auch. Zudem sinkt in der Chocolaterie der Energieverbrauch, wenn es draußen nicht so heiß ist: Die Klimaanlage, die die Schokoladen-Manufaktur demnach zwingend braucht, muss nicht mehr so stark arbeiten. Und wenn es doch wieder heiß wird in der Region Stuttgart? "Kein Problem", sagt Yvonne Kleih. "Wir verkaufen in unserem Café auch Eis."

Blühende Pracht im BlüBa in Ludwigsburg, die auch viel Wasser braucht: Das Blühende Barock umfasst 40 Hektar Fläche und fast alles ist begrünt. Pressestelle Blühendes Barock

Angesprochen auf das aktuelle Regenwetter sagt Petra Herrling, die Chefin des Blühenden Barocks in Ludwigsburg: "Wir freuen uns tierisch." Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat auch den Gärtnerinnen und Gärtnern hier zu schaffen gemacht. Es werde zwar viel gegossen, aber viele alte Bäume seien gar nicht mehr zu retten gewesen, so Herrling. Dazu gehören zum Beispiel alte Buchen, an denen zunächst die Kronen abgestorben waren, später der ganze Baum. Und auch mit Blick auf die Besucherzahlen findet Petra Herrling den Regen gar nicht schlimm. "Es regnet ja meist nicht den ganzen Tag, und insofern ist es für die Besucherinnen und Besucher so fast schöner als bei 40 Grad Hitze." Das Blühende Barock mit dem Ludwigsburger Schloss und dem Märchengarten umfasst rund 40 Hektar Fläche, fast alles davon ist begrünt.

Und noch jemand freut sich über vermeintlich schlechtes Wetter in diesem Sommer: die Innenstadtkinos in Stuttgart.

Der Regen im Sommer 2023 bringt den Innenstadtkinos in Stuttgart viele Besucherinnen und Besucher. Pressestelle EUGEN MERTZ GMBH & CO KG / Innenstadtkinos Stuttgart

Regenwetter sei das beste für das Kinogeschäft. Gerade die vergangenen zwei Wochen seien die Innenstadtkinos sehr gut besucht gewesen, neben dem Wetter auch bedingt durch die Kinostarts von "Barbie" und "Oppenheimer", so Margarete Söhner, Marketingchefin der Stuttgarter Innenstadtkinos. "Dennoch haben wir bestimmt um die 30 bis 40 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher, als wenn die Sonne scheint", schätzt sie. Die Innenstadtkinos verfügen nach eigenen Angaben über 1.500 Plätze. Im Schnitt kämen seit etwa zwei Wochen - also dem Beginn des kühlen Wetters - täglich rund 2.200 Gäste in die Vorstellungen.

Popcorn geht in den Innenstadtkinos Stuttgart gerade weg wie warme Semmeln. SWR Anna-Carina Blessmann

Normalerweise bereiten die Stuttgarter Innenstadtkinos morgens einen großen Vorrat Popcorn zu, der dann den Tag und Abend über reicht. "Aber das ist gerade immer schon nach den ersten Nachmittagsvorstellungen weg", so Margarete Söner. "Wir kommen kaum hinterher, neues Popcorn zu machen."