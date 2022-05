In Renningen (Kreis Böblingen) sind in der Nacht zu Dienstag Diebe in eine Firma eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen. Darin war laut Polizei unter anderem Bargeld in vier- bis fünfstelliger Höhe. Der etwa 50x50 cm große Tresor wiegt circa. 200 Kilogramm, die Ermittler gehen deshalb davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss.