Ein mutmaßlicher Dieb ist bei seiner Diebestour in einem Container eingesperrt worden. Der 25-jährige soll laut Polizei am Wochenende abends über den Zaun eines Firmengeländes in Stuttgart-Feuerbach geklettert sein. Anschließend hatte er sich in einem Container, in dem sich mehrere Elektrogeräte befanden, umgesehen. Ein Firmenmitarbeiter bemerkte unterdessen bei seinem Kontrollgang den offen stehenden Container und verschloss ihn, ohne einen weiteren Blick hineinzuwerfen. Nach einer halben Stunde alarmierte der 25-Jährige die Polizei, die ihn aus seiner misslichen Lage befreite. Nicht ohne gegen ihn ein Strafverfahren einzuleiten.