"Die Staufer und der Islam": Historiker-Tagung in Göppingen

"Die Staufer und der Islam": das ist das Thema einer Tagung, die die "Gesellschaft für staufische Geschichte" in Göppingen am Freitagabend und am Samstag veranstaltet. International renommierte Historiker vergleichen dabei gängige westliche Vorstellungen der Kreuzzugszeit mit zeitgenössischen arabischen Quellen. Denn die Menschen aus Syrien, die im Zuge der Flüchtlingskrise in die Stauferstadt Göppingen kamen, waren beileibe nicht der erste Kontakt zwischen Schwaben und Arabern. Der legendäre Staufer-Kaiser Friedrich der Erste, genannt Barbarossa, stand in engem Kontakt mit dem muslimischen Sultan Saladin. Und Friedrich der Zweite, der überwiegend in Sizilien lebte, gilt als hochgebildet und sehr interessiert an der Kultur des Islams. Wie stark die gegenseitige Beeinflussung wirklich war, das sollen bei der Göppinger Tagung Vergleiche mit zeitgenössischen arabischen Quellen zeigen.