Was macht man wenn man von heut auf Morgen arbeitslos wird? Klar am Anfang steht da erstmal ein großes Fragezeichen- aber so ging es vielen in der Corona-Krise -und der ein oder andere hat dann aus der Not eine Tugend gemacht und ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt. So auch zwei Musiker aus Stuttgart- die grillen jetzt Würste und irgendwie hilft ihnen ihre Musikalität sogar dabei. SWR4-Reporterin Kristin von Heyden berichtet: