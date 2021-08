Es hat etwas Verzauberndes: Ein leuchtender Sternenschweif, der sich schnell am Himmel bewegt. Diese Woche ziehen die Perseiden ziehen wieder vorbei - auch am Himmel über Stuttgart.

Sternschnuppen am Himmel: die Perseiden kommen jedes Jahr dpa Bildfunk picture alliance/Matthias Balk/dpa

Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich bekanntlich etwas wünschen. In dieser Woche kann man ganz schön viele Wünsche loswerden. "Schuld" daran ist ein Komet mit dem schönen Namen Swift-Tuttle, der Material seines Kometenkörpers auf seiner Bahn abwirft. Dieser Komet ist schon längst weg, sagt der Leiter des Stuttgarter Planetariums Uwe Lemmer. "Aber wir kriegen sozusagen noch die Trümmer ab, wenn wir mit der Erde da durchrauschen, und es gibt immer zwischen dem 10. und 13. August gehäufte Sternschnuppen zu sehen."

Der Mond sorgt für unterschiedliche Lichtverhältnisse

Die Sternschnuppen, die wir Mitte August sehen, tragen den Namen Perseiden. Denn es macht den Eindruck, als kämen sie aus dem Sternbild Perseus. Warum wir sie jedes Jahr unterschiedlich gut sehen, hat mit dem Mond zu tun, so der Stuttgarter Sternenforscher Lemmer: "Der Mond kann sich als natürlicher Lichtverschmutzer am Himmel bemerkbar machen. Das tut er aber dieses Mal nicht."

Viele Sternschnuppen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag

Die Chancen, sich beim Anblick von Sternschnuppen etwas zu wünschen, sind also groß in diesen Tagen. Uwe Lemmer verrät auch, wie man es richtig macht. "Wir müssen halt warten, bis es richtig dunkel geworden ist: Und in der Nacht von Donnerstag, 12.8., auf Freitag, 13.8., ist die Chance am größten, Sternschnuppen zu sehen."

So sind die Sternschnuppen am besten zu sehen

Am besten sind die Sternschnuppen an einem dunklen Platz zu sehen, etwas außerhalb von Ortschaften. Dann den Blick nach Osten lenken und etwas warten. Denn die Augen brauchen Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Und wenn man dann eine Sternschnuppe sieht, das Wünschen nicht vergessen!

Keine Sternschnuppen-Veranstaltungen wegen Corona

Wegen Corona bieten die Sternwarten in der Region und auch das Stuttgarter Planetarium in diesem Jahr keine Sonderveranstaltungen an. Uwe Lemmer wird sich deshalb mehr Normalität wünschen, wenn er eine Sternschnuppe sieht. "Mein Wunsch ist, dass endlich die Corona-Probleme ein Ende finden und dass wir auch im Planetarium und überall in den Sternwarten einen ganz geregelten Betrieb machen". Das geht wohl allen Veranstaltern so, meint er. "Die gucken alle in den Himmel und wünschen sich mit jeder Sternschnuppe, dass es jetzt wieder besser wird."