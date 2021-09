Diakonisches Werk in Stuttgart fordert Aufnahme von Afghanen

Das Diakonische Werk in Württemberg hat die rasche Öffnung legaler Fluchtwege für gefährdete Afghanen gefordert und rasches Handeln von Bund und Ländern angemahnt. Aufnahmeprogramme mit kurzfristigen Aufnahmezusagen und schnellen Visaerteilungen seien nötig, um gefährdete Menschen aus dem Krisengebiet rasch in Sicherheit zu bringen, forderte die Vorstandsvorsitzende Annette Noller in Stuttgart - ebenso wie ihre Badener Kollegin in Karlsruhe. Die Diakonie unterstützt damit einen Appell zusammen mit Pro Asyl, Amnesty International, weiteren Wohlstandsverbänden und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Über alle diplomatischen Wege müsse erreicht werden, dass die Gefährdeten freies Geleit erhalten.