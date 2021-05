Die Diakonie mahnt eine schnellere Zusammenführung von Flüchtlingsfamilien an. Die Einheit der Familie sei verfassungsrechtlich geschützt, so die evangelischen Sozialwerke anlässlich des Internationalen Tages der Familie am 15. Mai. Das Recht, Ehegatten und minderjährige Kinder nachzuholen, werde vielfach verletzt, kritisierte Oberkirchenrätin Annette Noller von der Diakonie Württemberg in einer Mitteilung am Mittwoch. Tausende Angehörige warteten teilweise über Jahre auf ein Visum zum Familiennachzug. Die Oberkirchenrätin macht bürokratische Hürden für die lange Dauer verantwortlich. Als Folge spielten sich in den Kirchengemeinden und den diakonischen Beratungsstellen oft schlimme Tragödien ab. Die Diakonie berät und unterstützt geflüchtete Familien über ihre Flüchtlings- und Migrationsberatungsstellen.