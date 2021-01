Die Diakonie Württemberg mit Sitz in Stuttgart beklagt, dass Pflegekräfte zu Unrecht wegen ihrer angeblich geringer Impfbereitschaft kritisiert werden. Es gebe bisher keine belastbaren Zahlen dafür, dass Pflegekräfte nicht bereit seien, sich gegen Corona impfen zu lassen, so die Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg Annette Noller. Sie argumentiert, dass Pflegekräfte jeden Tag Menschen über die Grenzen der Belastbarkeit hinaus Menschen versorgten. Viele Mitarbeitende versuchten vergeblich, einen Impftermin zu bekommen, so die Diakonie-Chefin. Noller fordert für das Personal in Pflegeheimen Unterstützung, Ermutigung und Respekt.