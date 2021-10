Coronavirus-Hotspot im Hotspot: DHL-Frachtzentrum im Kreis Esslingen im Fokus

Im Landkreis Esslingen ist die kritische Marke bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus erreicht worden. Am Donnerstag wurde eine Quelle des zuletzt deutlichen Anstiegs bekannt.

Ein Infektionsherd im Kreis Esslingen ist ein Frachtzentrum der DHL in der Gemeinde Köngen. Wie Landrat Heinz Eininger (CDU) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mitteilte, arbeiten dort Flüchtlinge, die in Gemeinschaftsunterkünften in der Nähe wohnten. Im Frachtzentrum wurden bei 250 Mitarbeitern Corona-Abstriche genommen - 76 davon sind bisher positiv. Das Gesundheitsamt arbeite dort in der Fallermittlung und Kontaktpersonennachverfolgung.

Diskussion um Schließung des Betriebs

Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamts und des Gesundheitsamtes im Landratsamt seien laut Eininger am Donnerstagvormittag vor Ort gewesen und haben erörtert, ob und wie der Betrieb dort fortgeführt werden könne. Je nach Situation würden dort Maßnahmen ergriffen. Diese könnten bis hin zur Schließung des Betriebs reichen, heißt es aus dem Landratsamt.

In einem schriftlichen Statement teilte DHL mit, dass die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden an erster Stelle stehe. "Deshalb haben wir Lieferketten wenn erforderlich angepasst, neue Kundenlösungen gefunden und umfassende Schutzmaßnahmen umgesetzt", so der Konzern auf SWR-Anfrage. Sollten Fälle bekannt werden, würde man unverzüglich Maßnahmen in Abstimmung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden ergreifen, um die von den Behörden empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen umzusetzen. Dies sei auch im Fall des Paketzentrums in Köngen passiert.

Kreis Esslingen Corona-Hotspot

Der Kreis Esslingen hatte am Vortag als erste Region im Land die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Er gilt nun offiziell als einer von aktuell rund zehn innerdeutschen "Hotspots". Insgesamt seien mindestens 26 Schulen, fünf Kindertagesstätten und neun Flüchtlingsheime von Ausbrüchen im Kreis betroffen, so die Verantwortlichen. Mit einer Maskenpflicht im öffentlichen Raum, weiteren Einschränkungen bei Privatfeiern und weiteren Maßnahmen solle jetzt eine weitere Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden.