Stuttgart: Radrennen Deutschland Tour behindert Verkehr

Am Sonntag endet das Radrennen Deutschland Tour in Stuttgart. Dadurch kommt es wohl zu größeren Verkehrsbehinderungen. Vor allem bestimmte Gegenden sind betroffen.

Wegen der Deutschland Tour kommt es in Stuttgart am Sonntag zu zahlreichen Straßensperrungen. Parallel dazu ist der Betrieb der Stadtbahn und von Bussen eingeschränkt. Die letzte Etappe des Radrennens, das am 24. August in Weimar (Thüringen) begann, endet in Stuttgart und führt dabei durch die Innenstadt und den Norden der Stadt.

Mehrere Bezirke betroffen

Wegen der ebenfalls am Sonntag stattfindenden Jedermann-Tour werden Straßen in Bad Cannstatt, Untertürkheim, Obertürkheim, Mühlhausen, Münster sowie der Pragsattel auch nicht befahrbar sein. So ist beispielsweise der Verkehr auf der Zieleinfahrt Theodor-Heuss-Straße sowie der Friedrichstraße von frühmorgens bis abends abgeriegelt.

Strecke führt durch Stuttgarter Norden

Dasselbe gilt für den Planietunnel. Außerdem wird vormittags die Cannstatter Straße (B14) zwischen dem Charlottenplatz und der König-Karls-Brücke nicht zur Verfügung stehen. Auch die Strecke Mercedesstraße - Benzstraße - Bruckwiesenweg - Hafenbahnstraße im NeckarPark und in Untertürkheim ist blockiert.

Der Streckenabschnitt durch Obertürkheim, Uhlbach und Rotenberg ist vormittags komplett gesperrt. In Stuttgart-Nord werden für die Zieleinfahrten ein Teil der B27 sowie mehrere Straßenzüge unzugänglich.

Online-Infos über Sperrungen

Auf ihrer Internetseite informiert die SSB im Detail über alle Änderungen. Auf der Website der Deutschland Tour sind außerdem alle Informationen zu Sperrzeiten der Strecken auf einer interaktiven Karte zu finden. Zusätzlich sind dort alle Sperrungen aufgelistet. Auch die Stadt Stuttgart macht detaillierte Angaben zu den blockierten Straßenzügen.

Am Samstag führt die Königsetappe der Deutschlandtour durch die Region rund um Freiburg.