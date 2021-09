Deutschlands größte Kürbissuppe im Blühenden Barock

Im Ludwigsburger Blühenden Barock kochen dieses Wochenende wieder Köche Kürbissuppe - und zwar Deutschlands größte Kürbissuppe. Insgesamt sollen 4.000 Portionen Suppe oder mehr über den Tresen gehen. Für jeden gekauften Teller gehen mindestens 50 Cent an einen guten Zweck in der Region Ludwigsburg. Der Suppentopf in Ludwigsburg hat wieder riesige Dimensionen: rund 555 Liter passen in den riesigen Topf. Wenn der an diesem Wochenende komplett geleert werden sollte, wollen die Veranstalter der Kürbisausstellung den Spendenbetrag noch aufstocken. Nach Angaben des Blühenden Barocks beteiligen sich an der Aktion viele regionale Firmen.