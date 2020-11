Für den Deutschen Zukunftspreis 2020 sind drei Teams für ihre Arbeiten nominiert. Darunter auch die Firma Trumpf aus Ditzingen, die sich mit Laser- und Systemtechnik beschäftigt.

Chancen auf den Preis haben Teams, die besondere Forschungsarbeit geleistet haben und ihren wirtschaftlichen Erfolg bereits unter Beweis gestellt haben.

Leistungsfähige Mikrochips durch besonders heiße Lichtquellen

Die Gruppe rund um Trumpf hat eine neue Fertigungstechnik für Mikrochips unter Einsatz von ultraviolettem Licht mit extrem kurzer Wellenlänge entwickelt. Das Plasma der eingesetzten Lichtquelle wird dabei fast 40-mal heißer als die Oberfläche der Sonne. Hiermit lassen sich Mikrochips herstellen, die besonders leistungsfähig, energieeffizient und kostengünstig sind.

Zum Team rund um das Thema "Leistungsstarke Mikrochips" gehört die Firma Trumpf Lasersystems aus Ditzingen, das Frauenhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik aus Jena und die Carl Zeiss SMT GmbH in Oberkochen.

Neue Systeme für die Mikrochirurgie

Eine andere Gruppe, an der unter anderem die Universitätsklinik für Neurochirurgie in Bern beteiligt ist, beschäftigt sich mit der Effizienz für die Mikrochirurgie. Sie haben ein neuartiges System geschaffen, das die Bereiche Robotik, moderne Assistenzsysteme und Visualisierung miteinander vereint. Das Visualisierungssystem unterstützt bei chirurgischen Eingriffen, indem es das Operationsfeld vollständig visualisiert und wichtige Informationen für die Entscheidungsfindung während der Operation liefert.

Nachhaltig produzierte mineralische Spritzdämmung

Mit neuartigen Dämmsystemen beschäftigt sich eine Gruppe an der unter anderem die Universität Bayreuth beteiligt ist. Das Team hat eine mineralische Spritzdämmung entwickelt, die eine besonders hohe Festigkeit aufweist und nachhaltig produziert wird. Die Spritzmischung besteht aus zehn bis 200 Mikrometer kleinen Glasholkugeln.

Veranstaltung ab 18:00 Uhr in der ZDFmediathek zu sehen

Das ZDF überträgt am Mittwoch, 25. November 2020, 22.45 Uhr, die Verleihung des Preises für Technik und Innovation, den der Bundespräsident vergibt. In der ZDFmediathek ist die Veranstaltung ab 18.00 Uhr zu sehen. Die Arbeiten werden in Filmbeiträgen und Interviews vorgestellt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die Auszeichnung an das Siegerteam.

Der Deutsche Zukunftspreis wird seit 1997 verliehen. Veranstaltungsort ist in diesem Jahr die Verti Music Hall in Berlin - aufgrund der Coronabeschränkungen findet die Verleihung ohne Publikum statt.