per Mail teilen

Mit dem Deutschen Wandertag soll das Remstal im Sommer 2022 zum Mekka für Wanderfans und Naturfreunde werden. Fellbach wird dann zu einer neuen Deutschen Hauptstadt gekürt.

Der 121. Deutsche Wandertag findet im August 2022 im Remstal statt. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Wandern gilt - gerade seit Corona - als eine Trend-Sportart für alle Altersklassen. Das will man für die Region nutzen und das Remstal in ganz Deutschland bekannt machen. Seit 2020 planen die Beteiligten das Großereignis. Am Dienstag haben die Ausrichter ein vorläufiges Programmheft mit knapp 170 Wandertouren vorgestellt.

Der Präsident des Schwäbischen Albvereins Hans-Ulrich Rauchfuß hofft darauf, dass nach dem verschobenen Deutschen Wandertag im letzten Jahr und der Corona-bedingt kleineren Veranstaltung in diesem Jahr, das Event 2022 wieder knapp 30.000 Besucher aus ganz Deutschland anlocken wird.

Remstal Gartenschau 2019 hat viel Vorarbeit geleistet

Fellbachs Oberbürgermeisterin Gabriele Zull (parteilos) wird im August 2022 also für fünf Tage die "Deutsche Wanderhauptstadt" leiten. Die Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen ist ihr bei dem Projekt besonders wichtig. Über 20 Städte und Gemeinden sind mitbeteiligt. Die Region kann - dank der Remstal Gartenschau 2019 - auf viele gemeinsame Erfahrungen zurückgreifen.

"Fellbach steht natürlich als 'Wandertagshauptstadt' besonders im Fokus - aber wir sagen auch: Fellbach ist ein Teil des Remstals und das wird als Marke natürlich durch den Deutschen Wandertag auch bekannt werden in ganz Deutschland. Wandern ist ein großes Thema."

Die Wanderwege sind im Gebiet des Schwäbischen Albvereins und gut erschlossen. Rund 700 Kilometer Wandertouren laufen durch das Remstal - unter anderem der Remstalweg. Die Wanderungen sind in fünf Themenbereichen unterteilt: Natur und Kultur, Kulinarik und Genuss, Körper und Seele, Geschichte und Technik und Sport und Action. Außerdem sind Gesundheitswanderungen und ein umfangreiches Familien- und Jugendprogramm geplant. Besonderer Fokus soll 2022 auf dem Thema Inklusion liegen.

Großer Festumzug geplant

Geplant ist, dass in der Fellbacher Schwabenlandhalle Versammlungen der Wandervereine, Fachtagungen und eine Tourismusbörse stattfinden. Highlight für auswärtige Besucherinnen und Besucher soll auch der große Festumzug werden, bei dem Wandergruppen in ihren traditionellen Trachten auftreten. Der Landrat des Rems-Murr-Kreises Richard Sigel (parteilos) hofft darauf, dass Corona eine solche Großveranstaltung im kommenden Jahr wieder zulässt. Man müsse jetzt wieder mit Zuversicht in die Planung solcher Events einsteigen.

Touristen sollen wiederkommen

Das böte auch eine Perspektive für die von Corona gebeutelte Hotellerie und Gastronomie, so der Oberbürgermeister von Weinstadt und Vorsitzender des Remstal Tourismus Michael Scharmann (parteilos). Er wünsche sich, wie alle Beteiligten, dass der Deutsche Wandertag 2022 Touristen in die Region lockt, die auch danach überzeugt wiederkommen.