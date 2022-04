Deutscher Trachtentag am Wochenende

Farbenfroh und bunt soll es werden an diesem Wochenende in Wendlingen (Kreis Esslingen) - das versprechen die Veranstalter des Deutschen Trachtentags, der am Freitag beginnt. Dazu werden zahlreiche Besucherinnen und Besucher in Wendlingen erwartet. Allein rund 100 Delegierte der Trachtenverbände aus ganz Deutschland werden zu Gast sein. Im Rahmen der Bundesgeneralversammlung werde das Prädikat "Tracht des Jahres" verliehen, teilten die Veranstalter mit. Alle seit 2006 prämierten "Trachten des Jahres" sind derzeit auch bei einer Sonderausstellung im Stadtmuseum Wendlingen zu sehen. Am Samstag werden Kinder- und Jugendtrachtengruppen verschiedene Tänze in der Stadtmitte aufführen. Abends ist dann ein Heimat- und Begegnungsabend geplant, am Sonntag ein gemeinsamer Gottesdienst.