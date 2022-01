Ab Montag testet die Deutsche Bahn zwischen Stuttgart und Horb den ersten Batteriezug im realen Fahrgastbetrieb. Der Test auf der rund 67 km langen Strecke läuft bis Anfang Mai.

Unter der Woche soll der Batteriezug als Teil des regulären Regionalverkehrs täglich zehn Fahrten zwischen Stuttgart und Horb (Kreis Freudenstadt) absolvieren. Durch den Probebetrieb will man unter anderem mehr über Lade- und Verbrauchsverhalten des Zuges im Alltag erfahren. Die Deutsche Bahn sagte, mit dem viermonatigen Test gehe man den nächsten großen Schritt auf dem Weg zu einem emissionsfreien Zugverkehr.

Ab Anfang Februar Probebetrieb auf Bayern erweitert

Ab Februar soll der Zug dann auch auf Strecken in Bayern fahren. Dort wird er an den Wochenenden auf der Linie Pleinfeld-Gunzenhausen im Fränkischen Seenland unterwegs sein. Durch den Streckenwechsel wird das Testprofil erweitert. Während in Baden-Württemberg die Aufladung des Batteriezuges über die Oberleitung erfolgt, kann in Bayern nur an den elektrifizierten Ziel- und Startbahnhöfen geladen werden.