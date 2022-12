Nach dem Tod von zwei Menschen in Schorndorf und einem lebensgefährlich Verletzten in Fellbach hat die Polizei weitere Details bekanntgegeben. Hintergrund ist wohl ein Familienstreit.

Einen Tag nach der Gewalttat von Schorndorf und Fellbach (alle Rems-Murr-Kreis) gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass der 60 Jahre alte mutmaßliche Täter am Mittwochvormittag zunächst seinen 57-jährigen Bruder in Fellbach an seinem Arbeitsplatz aufsuchte und auf ihn schoss. Der 57-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Danach sei der ältere Bruder nach Schorndorf in die Wohnung des Jüngeren gefahren, so die Polizei, habe dort seine 48-jährige Schwägerin erschossen und sich dann selbst getötet.

Zwei Töchter blieben unverletzt

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft befanden sich auch die beiden Töchter der Eheleute in der Wohnung. Sie konnten die Wohnung unversehrt verlassen und wurden vom Täter nicht bedroht. Sie waren es auch, die mithilfe weiterer Personen die Rettungsleitstelle verständigten.

Tatmotiv vermutlich familiäre Streitigkeiten

Das Motiv für die Tat lag offenbar in familiären Streitigkeiten. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Der Täter war der Polizei bisher nicht bekannt.